Российские вертолетчики уничтожили украинскую дрейфующую мину в Черном море

Потенциально опасная находка была сделана в 180 километрах от пролива Босфор. Такие мины когда-то были установлены украинскими военными, но затем их посрывало штормами и течением, и теперь их регулярно встречают в разных частях черноморской акватории. Российские моряки приняли все меры к уничтожению найденной мины.

«В воздух был поднят вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем», - заявили представители отдела информационного обеспечения Черноморского флота, чьи слова привело ТАСС.