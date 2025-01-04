ВСУ продолжают попытки нанести удар по Воронежу
ВСУ второй день подряд пытаются атаковать Воронеж
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Украинские силы пытаются атаковать Воронеж уже второй день подряд. Об этом сообщил телеграм- канал SНОТ. Согласно сведениям, местные жители слышат взрывы
Система противовоздушной обороны активно перехватывает украинские дроны, приближающиеся к городу. 3 января в одном из предприятий под Воронежем произошло возгорание, вызванное обломками беспилотного летательного аппарата.
Губернатор области Александр Гусев отметил, что атакующие дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Он сообщал о том, что над Воронежем был сбит дрон Вооруженных сил Украины, который нейтрализовали силы противовоздушной обороны и радиоэлектронные средства. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.
Ранее сообщалось, что над территорией Ленинградской области 4 января было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата, в том числе с использованием средств радиоэлектронной борьбы и огнестрельного оружия.