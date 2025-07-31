Российские военные чудом уцелели после атаки дрона благодаря «буханке»

Невероятный случай произошел на Запорожском направлении специальной военной операции (СВО). Как передает SHOT, там российская «буханка» Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) спасла военных от смертоносного дрона-камикадзе.

По информации телеграм-канала, опубликовавшего фото и видео с последствиями инцидента, БПЛА врезался в машину и застрял в лобовом окне. Боевая часть беспилотника просто отвалилась, так и не сдетонировав.

Экипаж, который в шутку назвал этот день своим «вторым днем рождения», остался невредим. Саму «буханку» ждет лишь небольшой ремонт — несмотря на удар, машина сохранила ходовые качества.

Бойцы, впечатленные надежностью отечественного авто, попросили командование прислать больше таких УАЗов на передовую. Активисты Народного фронта уже готовят партию «буханок», а также «Нив» и «Газелей» для отправки на фронт.

Ранее сообщалось, что «Соллерс» и УАЗ ушли в корпоративный отпуск до 4 августа.