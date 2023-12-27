Военкоры опубликовали последнюю информацию о боях на Авдеевском направлении со ссылкой на солдат, выполняющих задачи на этом участке.

Авдеевка — очень важный стратегический пункт для ВС РФ. Освобождение этой местности от ВСУшников может открыть путь к Краматогорску, а также закрыть очередной путь к Донецку. Это позволит получить не только преимущество в бою, но и защитить жителей.

После триумфального взятия Марьинки, армия России приступила к новой фазе наступления, сообщают военкоры «Русской весны». Бойцы уточнили, что на местности активно работает их артиллерия, которая прикрывает пехоту. Многие уверенны, что уже близко к выполнению задачи.

«Наши начали решающие бои, чтобы наконец закрыть это авдеевское кольцо и взять Авдеевку под полный огневой контроль», — высказался участник боя.

Все военные ведут боевое дежурство, у Авдеевки работают мощные ТОС «Солнцепек». Противник пытается отбиваться авиацией. Многие бойцы ВС России, находящиеся на месте, уверены, что Авдеевка скоро падет.