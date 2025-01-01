Российские военные нанесли удар по энергетическому объекту, который поддерживал функционирование предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

Также сообщается, что в 142 районах были уничтожены живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины. Системы ПВО сбили семь реактивных снарядов, выпущенных из американских установок HIMARS и систем «Ураган», а также 66 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот ликвидировал три безэкипажных катера.

Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа на курском направлении Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, составившие более 480 военнослужащих, девять боевых бронемашин и 21 автомобиль.