За последние 24 часа на курском направлении Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, составившие более 480 военнослужащих, девять боевых бронемашин и 21 автомобиль. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

С начала боевых действий на этом участке фронта противник лишился свыше 46 460 военнослужащих, 262 танков, 204 боевых машин пехоты, 143 бронетранспортеров, 1381 боевой бронированной машины, 1280 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Также уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, ликвидировано 13 радаров контрбатарейной борьбы, четыре радара ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, среди которых 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и одна командно-штабная машина.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за электроскутеров.