Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также были нанесены поражения формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское в ЛНР и Новосадовое в ДНР.

Потери ВСУ на этом направлении составили до 405 человек. До 460 человек противник потерял в зоне действий «Южной» группировки войск близ Раздоловки и Часового Яра.

Освобождение Ивановки позволит российским войскам наступать в сторону Степной Новоселовки, важному логистическому центру для ВСУ.

В Минобороны подтвердили освобождение Нетайлово в ДНР, о котором с утра сообщали военкоры.