ВС РФ добились продвижения на территории Донецкой и Луганской народных республик. Им удалось освободить от ВСУ два населенных пункта — Николаевку и Стельмаховку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Успехов удалось добиться войскам сразу двух группировок — «Центр» и «Запад». Каждая из них сумела освободить по одному населенному пункту.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики», — указали в военном ведомстве.

На территории Донецкой народной республики от украинских войск была зачищена Николаевка. Российские подразделения продолжили свое наступление вглубь территории противника.

Ранее сообщалось, что в ДНР произошло освобождение Камышевки. Этого удалось достичь благодаря активным действиям войск из группировки «Центр».