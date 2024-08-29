Российские военные освободили в ЛДНР Стельмаховку и Николаевку
Фото: [pxhere.com]
ВС РФ добились продвижения на территории Донецкой и Луганской народных республик. Им удалось освободить от ВСУ два населенных пункта — Николаевку и Стельмаховку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
Успехов удалось добиться войскам сразу двух группировок — «Центр» и «Запад». Каждая из них сумела освободить по одному населенному пункту.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Стельмаховка Луганской Народной Республики», — указали в военном ведомстве.
На территории Донецкой народной республики от украинских войск была зачищена Николаевка. Российские подразделения продолжили свое наступление вглубь территории противника.
Ранее сообщалось, что в ДНР произошло освобождение Камышевки. Этого удалось достичь благодаря активным действиям войск из группировки «Центр».