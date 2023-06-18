Российские военные отразили атаки ВСУ на Запорожском и Донецком направлении

В очередной сводке Минобороны сообщило об успешном отражении атак ВСУ на самых «горячих» направлениях фронта – Запорожском и Донецком.

На Запорожском направлении противник атаковал в районах Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки. Все атаки были безуспешны. За сутки только на этом направлении ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 33 танка, 30 БМП и 35 боевых бронированных машин.

На Донецком направлении ВСУ за минувшие сутки предприняли восемь атак, потеряв до 210 человек. Они были отражены при помощи авиации ВС РФ.

Кроме того, в ЛНР и ДНР была пресечена деятельность четырех ДРГ.

Украинское «контрнаступление» продолжается две недели. ВСУ ни на одном направлении не сумели добиться существенных успехов, потеряв при этом большое количество бронетехники и личного состава.