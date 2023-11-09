Российские военные получили дроны-камикадзе «Жириновский»

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий передал военным десять дронов-камикадзе «Жириновский» и бронежилеты.

Церемония передачи прошла в Крыму, позже дроны направят в зону боевых действий. Военные сообщили корреспонденту РИА Новости, что полученная техника будет использоваться на Херсонском направлении.

ЛДПР заказала дроны «Жириновский» волонтерам из общественного движения «Рокот-Центр 33».

Данный тип беспилотника обладает дальностью полета до 12 км, способен нести нагрузку до 3 кг. При помощи таких дронов можно поражать боевую технику противника.