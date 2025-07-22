Украинские вооруженные формирования возобновили попытки прорыва российской границы на курском направлении, используя переброшенные резервы. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», который связывают с группировкой войск «Север».

Отмечается, что атаки велись на Теткинском и Глушковском направлениях силами штурмового батальона «Айдар»*.

По данным источника, противник пытался проникнуть на территорию Курской области в районе населенных пунктов Бессаловка (Сумская область) и Новый Путь. Российские подразделения оперативно отреагировали на угрозу и нанесли комплексное огневое поражение. В результате этого украинские штурмовики были уничтожены, попытка прорыва пресечена.

Эксперты отмечают, что подобные действия украинской стороны преследуют несколько целей, включая создание информационного повода для западных спонсоров, отвлечение российских сил от основных направлений наступления, а также проверку оборонительных рубежей на границе.

Ранее газета Le Monde сообщила, что число потерь ВСУ гораздо выше, чем данные, о которых говорит глава киевского режима Владимир Зеленский.

*формирование, признанное в России террористической запрещенной организацией.