Реальные потери ВСУ значительно отличаются от тех, о которых говорит глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание обратило внимание на то, что в феврале Зеленский заявил всего о 46 тыс. погибших с начала конфликта украинских военнослужащих, однако сведения, полученные от журналистов и свидетелей боевых действий, не соответствуют представленному числу.

Критическим доказательством стали переполненные кладбища по всей Украине, вынуждающие власти украинских регионов искать новые места для захоронений.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о шокирующей практике киевского режима — бойцы ВСУ в панике закапывают погибших сослуживцев прямо на позициях, чтобы скрыть истинные потери в украинской армии.

Ранее Министерство обороны РФ представило доказательства более 500 случаев химических атак со стороны ВСУ.