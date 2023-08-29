Российские военные уничтожили эшелон с техникой и боеприпасами для ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского эшелона с боеприпасами на Донецком направлении.

Разведка выявила прибытие эшелона с артиллерийскими снарядами на станцию разгрузки. Ракетный комплекс наземного базирования нанес высокоточный удар по переданной цели.

На видео, опубликованном ведомством, показаны кадры, на которых ракета попадает в состав, после чего начинают детонировать боеприпасы.

Как уточнили в Минобороны, кроме вагонов со снарядами, было уничтожено до 10 единиц техники ВСУ и порядка 30 военнослужащих.