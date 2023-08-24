Российские военные уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области

Колонна ВСУ в районе Орехова в Запорожской области сегодня ночью была уничтожена российскими военными. Об этом рассказал ТАСС руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рагозин.

Бойцы центра принимали участие в операции.

Российские военные засекли движущуюся колонну противника. По ней был открыт огонь из ствольной артиллерии, а затем к работе подключилась РСЗО «Ураган». В результате мощного удара была уничтожена вся техника. Как сообщается, не менее семи нет.

Военнослужащие, находившиеся в колонне, были рассеяны. В настоящее время ВСУ предпринимают попытки эвакуации оставшихся в живых.