Российские военные уничтожили у острова Змеиный украинский катер

Они нанесли по нему удар при помощи многоцелевого истребителя Су-30.

О победе, одержанной силами авиации в акватории Черного моря, рассказали в министерстве обороны РФ.

«Экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ», - заявили в военном ведомстве.

Этот рассказ привело ТАСС. Перехват катера произошел восточнее острова Змеиный. Судно было потоплено вместе с его экипажем.