Российские военные водрузили триколор на здании сельсовета в Новомихайловке
Фото: [t.me/ukraina_ru]
Российские военные продолжают штурм села Новомихайловка на Южнодонецком направлении.
О занятии российской армией центра населенного пункта сегодня днем сообщали украинские паблики. Спикер украинкой группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что в Новомихайловке российская армия проводит даже больше атак, чем на Авдеевском направлении.
Свидетельством успешного продвижения ВС РФ в Новомихайловке стало водружение российского триколора на здании сельсовета.
Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский устроил разнос командиру обороняющей Новомихайловку 79-й бригады Александру Луценко. Он пригрозил разжаловать его в рядовые и отправить в окопы, если тот сдаст село.
Освобождение Новомихайловки позволит российским войскам перерезать снабжение гарнизона ВСУ в Угледаре и вынудить его покинуть город под угрозой полного окружения.