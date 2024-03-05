Российские военные водрузили триколор на здании сельсовета в Новомихайловке

О занятии российской армией центра населенного пункта сегодня днем сообщали украинские паблики. Спикер украинкой группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что в Новомихайловке российская армия проводит даже больше атак, чем на Авдеевском направлении.

Свидетельством успешного продвижения ВС РФ в Новомихайловке стало водружение российского триколора на здании сельсовета.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский устроил разнос командиру обороняющей Новомихайловку 79-й бригады Александру Луценко. Он пригрозил разжаловать его в рядовые и отправить в окопы, если тот сдаст село.

Освобождение Новомихайловки позволит российским войскам перерезать снабжение гарнизона ВСУ в Угледаре и вынудить его покинуть город под угрозой полного окружения.