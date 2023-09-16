Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны.

Удары наносились по объектам портовой инфраструктуры, местам производства безэкипажных катеров, складам ГСМ и боеприпасов, по пунктам дислокации личного состава ВСУ.

В результате удара по аэродрому Долгинцево близ Кривого Рога были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-29.

Результативные удары российских войск затруднили материально-техническое снабжение ВСУ.