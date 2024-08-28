Российские военные захватили в бою флаг считающейся элитной 82-й бригады ВСУ. Об этом журналистам рассказал замкомандира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

В распоряжении ТАСС есть видео, на котором штурмовики показали знамя разбитого противника.

Бойцы рассказали, что уничтожили пришедших на российскую землю наемников, и пообещали и дальше бить врага.

Вторгшиеся на территорию Курской области украинские боевики несут большие потери. Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 380 человек.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что главком ВСУ Александр Сырский платит слишком большую цену за вторжение в Курскую область.