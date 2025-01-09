Российские войска начали активные бои против ВСУ за Суджу

Вооруженные силы России начали сражения за Суджу. В данный момент военные вытесняют украинские войска на восточных и юго-восточных окраинах города. Одновременно боевые действия развернулись в ряде других населенных пунктов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

С северо-западной стороны от Суджи десантники 155-й бригады из Тулы практически окружили Малую Локню, где находятся около тысячи военнослужащих ВСУ. Ранее российские войска отрезали их от основной группировки противника в Судже.

В самом городе бои ведутся в микрорайоне Замостье, который штурмует 11-я бригада ВДВ, а также возле бывшего маслозавода, где сосредоточены основные укрепления противника. После их захвата город фактически перейдет под контроль ВС РФ, как это произошло в Мариуполе.

Российские подразделения также начали наступление на село Гуево, расположенное в 19 минутах езды от Суджи. Помимо этого, боевые действия развернулись в Бондаревке. Леонидово и Александрия уже полностью контролируются российскими войсками.

За последние сутки в Курскую область со стороны Сумской прибыли около 350 военнослужащих ВСУ, включая силы спецопераций и 132-й отдельный разведбат. В Сумской области сосредоточено около 40 тыс. солдат и 600 единиц техники. По данным военных корреспондентов, за сутки ВС РФ заняли около 5 кв. км территории.

Ранее сообщалось, что российские ФАБы «выключили» завод по производству украинского «супероружия».