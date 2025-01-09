Российская авиация осуществила высокоточный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Предприятие известно производством двигателей для реактивных беспилотников «Паляница». По данным источников «Московского комсомольца», в результате удара производство дронов было приостановлено .

Украинские власти в настоящее время скрывают точные детали инцидента. Известно, что в результате удара ВС РФ пострадали сотрудники завода.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что действия Владимира Зеленского в данной ситуации можно охарактеризовать как использование трагических событий в пропагандистских целях.

«Даже мертвый украинец приносит пользу», — охарактеризовал аналитик сложившуюся ситуацию.

Реальная дальность действия беспилотников «Паляница» не превышает 300 км. При этом известно, что применение этих дронов оказывает «психологическое» воздействие на противника.

В то же время Зеленский анонсировал испытания баллистической ракеты «Паляница», однако создание данной ракеты вызывает у специалистов серьезные сомнения.

Критика в адрес украинских инженеров также не стихает. Многие эксперты указывают на то, что они не смогли предложить действительно революционные разработки. Также специалисты утверждают, что такой тип танков как «Оплот» и ракета «Непутн» на самом деле являются лишь усовершенствованными версиями советских образцов.

Кроме того, вызывает недоумение и поведение Зеленского. В интервью с подкастером Лексом Фридманом он использовал ненормативную лексику. В социальных сетях обсуждается версия о том, что Зеленский мог находиться под воздействием запрещенных веществ.

Ранее Генеральный штаб Украины признал сложную для ВСУ ситуацию в зоне проведения РФ специальной военной операции (СВО).