ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по военному аэродрому в районе города Коломыя в Ивано-Франковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Также результативный удар был нанесен по пункту управления иностранных наемников с терминалом «Старлинк». В этом случае поработали реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».

В Запорожской области российские военные уничтожили артсклады в районе областного центра и Малой Токмачки и поразили командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ.