Одна из них – националистическое формирование «Азов»*, которое действует на данном участке фронта.

Об этом сообщил Александр Савчук, руководитель пресс-центра российской группировки «Центр». По его словам, позиции неприятеля обрабатывали авиация и артиллеристы. Они били по объектам, которые расположены в районе Серебрянского лесничества и на Ямполовском участке.

«Нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, - рассказал Савчук.

Его слова привело ТАСС. Средствами контроля установлено, что неприятель потерял из-за этих ударов порядка 40 человек. А под Кременной российские бойцы сбили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата.

*признано в России террористической организацией и запрещено на ее территории