Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Накануне ведомство отрапортовало о полном освобождении Клещеевки, бои за которую велись с 2022 года. Андреевка находится в двух километрах южнее Клещеевки.

Как и ожидалось, отход ВСУ из Клещеевки с ее господствующими высотами спровоцировал падение и других участков фронта. Украинские войска вынуждены откатываться за канал Северский Донец, и это ставит под удар Константиновку, крупнейший транспортный хаб ВСУ, через который идет снабжение группировки в Часовом Яре.

По мнению телеграм-канала «Военная хроника», ВСУ для удержания этого участка фронта потребуется как минимум три новых бригады, выделить которые проблематично на фоне российского наступления в Харьковской области.

В перспективе такая ситуация может привести к скорому выходу российских войск к Славянску и Краматорску.