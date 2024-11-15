ВС РФ удалось добиться очередного успеха в ДНР. Они освободили село Степановка.

Помимо этого, они продвинулись вперед в Курахово. Российские части уже дошли фактически до центра этого города. Продолжается продвижение вперед и на флангах у частей ВСУ. Подразделениям остается пройти всего 5-6 км, после чего украинские части в Курахово будут помещены в полное окружение. Несмотря на то, что российским войскам удалось занять порядка половины территории данного населенного пункта, сопротивление противника не ослабевает. ВСУ продолжают вести ожесточенные бои.

Ранее пророссийское подполье сообщило, что по ВСУ был нанесен сокрушительный удар в Сумской области. Часть, в которой находилось несколько десятков иностранных наемников, была атакована с воздуха. Количество жертв прилета по данным подпольщиков, превышает 100 человек.