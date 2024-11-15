В Сумской области был нанесен удар по местам базирования частей ВСУ. Предположительно, было ликвидировано более сотни украинских боевиков, об этом сообщило пророссийское подполье. Слова его представителей привело РИА Новости.

В Сумской области квартировало подразделение ВСУ, в состав которого входило несколько десятков иностранных наемников. По нему был нанесен мощный удар со стороны российской армии. Подпольщики допустили, что число жертв этой атаки может превышать сто человек.

Ранее сообщалось, что российское отделение бойцов на протяжении 10 дней успешно отбивало атаки ВСУ на опорный пункт. Военнослужащие эффективно противостояли многократно превосходящим их силам, нанесли потери украинским атакующим и заставили их отступить.