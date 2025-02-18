Российскими подразделениями было освобождено село Ямполовка, которое находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Этого удалось добиться группировке войск «Запад», чьи подразделения продвинулись вперед.

«Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО», — указали в Минобороны.

Группировкам войск «Днепр» и «Восток» также удалось добиться уверенного поражения противника в местах его пребывания. Бойцы первой группы сумели уничтожить 70 неприятельских солдат. Военнослужащие второй группировки ликвидировали 175 солдат и офицеров врага.

Ранее появилось сообщение, что под Константинополем в ДНР может появиться самый крупный котел для украинских войск за всю СВО. Сейчас происходит окружение, в котором могут очутиться четыре батальона ВСУ общей численностью в 2 тыс. военных.