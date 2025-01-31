Российская армия сумела освободить в Донецкой Народной Республике сразу три населенных пункта за последнюю неделю, среди них село Нововасилевка. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Минобороны.

На протяжении последних семи дней российским частям удалось продвинуться вперед.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики», — указали военные.

За ту же неделю ВС РФ удалось уничтожить порядка 4 тыс. человек из числа живой силы противника. Было подбито пять танков. Семь раз наносились удары по неприятельским объектам энергетики. В плен попало 43 бойца ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 января российским средствам ПВО удалось уничтожить 49 украинских беспилотников на территорией РФ. Больше всего дронов было нейтрализовано над Ростовской областью, их перехватили 25 единиц.