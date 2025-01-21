Российские войска заняли населенный пункт Зеленый Гай в Харьковской области, полностью подавив сопротивление ВСУ. Об этом сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко, отметив, что оставшиеся бойцы ВСУ в темное время суток покинули Зеленый Гай.

По словам эксперта, после продолжительных артиллерийских обстрелов и регулярных атак, ВС РФ смогли существенно улучшить свое тактическое положение в районе Зеленого Гая.

Это дало возможность взять населенный пункт и окружающую территорию под полный контроль огня, что сделало дальнейшее сопротивление украинских вооруженных формирований почти невозможным.

Согласно словам собеседника агентства, украинские солдаты, находившиеся в Зеленом Гае, «воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями и темнотой», покинули свои позиции, направившись в сторону Боровской Андреевки.

Марочко добавил, что в настоящее время российские войска сосредоточены на уничтожении отдельных групп ВСУ в этом районе фронта.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.