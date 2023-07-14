Глава запорожского общественного движения « Мы вместе с Россией » Владимир Рогов сообщил агентству РИА Новости о том, что Вооруженные Силы России успешно отразили атаку украинских войск на Времевском выступе.

Согласно полученной информации, Вооруженные Силы Украины предприняли попытку захвата одной из высот, однако российские солдаты смогли отбить все атаки и сейчас активно ведут артиллерийскую работу по неприятелю.

Отбитая атака свидетельствует о решимости и готовности Вооруженных Сил России противостоять украинским войскам и защищать свои позиции. Военные эксперты заявляют о том, что Киев продолжает следовать тактике «набегов» на российские позиции в рамках контрнаступления.