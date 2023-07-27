Российские войска отбили украинские атаки на трех направлениях

По утверждению Вадима Астафьева, главы пресс-центра группировки «Южная», неприятель бросил в бой штурмовые группы. Все они были отбиты с заметным для них уроном. Также неприятель потерял большое количество разнообразной техники. У города Северска и поселка Дылеево было уничтожено по 155-миллиметровой самоходной гаубице Krab польского производства. Рядом с Красногоровкой получила попадания самоходная установка М109 Paladin. Помимо этого российские артиллеристы поразили у противника орудия Д-30 и Д-20, а также 120-миллиметровый миномет. Это произошло у населенных пунктов Карловка, Уманское и Авдеевка.

Рассказ Астафьева привело ТАСС. Он добавил, что рядом с населенным пунктом Авдеевка был подбит пикап неприятеля, а у Невельского отмечены попадания во вражеский ДОТ.