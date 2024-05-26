Министерство обороны РФ сообщило об освобождении российскими военными еще одного поселка в Харьковской области.

По информации оборонного ведомства, ВС РФ взяли под контроль село Берестовое. Это удалось сделать благодаря усилиям группировки войск «Запад».

Отдельно в ведомстве уточнили, что бойцы подразделения нанесли поражение 77-й аэромобильной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли примерно 285 человек убитыми и ранеными, а также две бронемашины, два автомобиля и западное вооружение (гаубицы).

За эту неделю российские военнослужащие взяли под контроль уже пятый населенный пункт на Украине. Так, сообщалось об освобождении Белогоровки, Клещеевки, Архангельского и Андреевки.

Как ранее сообщал президент РФ Владимир Путин, у России нет планов «заходить» в Харьков. По словам российского лидера, активное продвижение российских военных связано создать «санитарную зону», которая позволит уменьшить интенсивность обстрелов Белгородской области и других приграничных регионов страны.

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