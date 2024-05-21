Российские войска продвинулись к центру Волчанска

Российские войска уже ведут бои в центре Волчанска, сообщает украинский военный эксперт Константин Машовец.

Он предположил, что российское военное руководство ввело дополнительные силы на Харьковском операционном направлении.

В Минобороны РФ ограничились осторожными заявлениями о продвижении группировки «Север» в глубину украинской обороны и отражении трех контратак ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск и Старица.

При этом в российском ведомстве говорят о возросших потерях противника. По данным Минобороны, ВСУ за минувшие сутки потеряли на всех направлениях до 1660 человек.

Ранее пленные ВСУ рассказали о слабости украинских укреплений в Харьковской области.