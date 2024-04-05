Российские войска ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
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Российские войска нанесли удар по запорожскому заводу «Мотор Сич», где собирают двигатели для боевых самолетов и ударные дроны, а также ремонтируют технику ВСУ, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее о серии взрывов в Запорожье сообщали украинские паблики.
По данным Рогова, по заводу ударили как минимум два «Искандера».
В конце марта по «Мотор Сич» уже был зафиксированы прилеты.
Три года назад «Мотор Сич» был национализирован. При этом украинские власти арестовали акции китайских инвесторов предприятия, что в Пекине назвали грабежом.