Российские войска уничтожили под Соледаром украинский склад боеприпасов

Расчет беспилотного летательного аппарата засек, как к неприметному зданию подъезжают машины. По зданию был нанесен артиллерийский удар.

Разведчики засекли грузовик и решили проследить пункт его назначения. После того, как конечная точка пути автомобиля была установлена, они передали ее координаты артиллеристам.

«Здание было непростое. Оказался усиленный склад с боеприпасами батальона, а, может, и бригады», - рассказал один из артиллеристов, наносивших удар по цели.

После того, как здание было поражено, в нем началась целая серия взрывов. Это детонировали хранившиеся внутри боеприпасы. Те машины, которые въехали внутрь до артудара, уже не выехали оттуда, это говорит об их уничтожении.