По заявлению министерства обороны, еще вчера был нанесен удар по складу боеприпасов ВСУ.

Данный склад располагался на авиабазе украинских ВВС неподалеку от города Староконстантинов. Налет на нее был совершен в качестве ответа на повреждение Чонгарского моста.

«Уничтожен склад с крылатыми ракетами «Storm Shadow», - заявило военное ведомство в своей сводке.

Это заявление привели РИА Новости. Вдобавок к этому удары наносились по авиационной технике и центрам авиатехнической разведки, которые базировались на аэродромах в Днепра и Канатово. Все объекты, намеченные командованием к поражению, были накрыты воздушными ударами. Это произошло прошедшей ночью.