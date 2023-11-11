Российские войска уничтожили за сутки на донецком направлении почти две сотни солдат противника

Украинские подразделения не сумели продвинуться вперед, и при этом потеряли 185 своих бойцов и 6 боевых машин.

На протяжении одного дня штурмовые группы ВСУ шесть раз пытались прорвать российскую оборонительную линию, но неизменно отбивались с большими для них потерями. Об этом сообщил глава пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. Его слова привели РИА Новости.

«Противник понес существенные потери в живой силе и технике в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка», - рассказал он.

Среди пораженных целей были 5 пикапов, 1 КамАЗ и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Артиллеристы во время контрбатарейной борьбы сумели ликвидировать у неприятеля самоходное орудие «Акация», гаубицу «Мста-Б» и три миномета.