Российские войска в ЛНР за неделю тридцать раз отразили попытки ВСУ перейти в наступление

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что на протяжении прошедшей недели украинская армия более трех десятков раз пыталась перейти в наступление в зоне ответственности Луганско-Северодонецкого армейского корпуса.

За это время российские бойцы уничтожили около 20 орудий и минометов неприятеля, 5 бронемашин, 8 автомобилей. Было взорвано 8 складов с боеприпасами. Все попытки атак были отбиты с потерями для неприятеля.

«Благодаря слаженным действиям всех родов войск вооруженных сил данные попытки были локализованы и не допущены», - подчеркнул он.

Это заявление прозвучало в телеэфире канала "Россия-24". По словам Пасечника, только на участке Берестовое – Переездное украинцы предприняли 14 попыток прорыва. Еще 11 атак было совершено в районе линии фронта Новодружеск – Григоровка. На данных участках ВСУ потеряли около 250 своих боевиков убитыми и ранеными.