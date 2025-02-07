Подразделения войсковой группы «Центр» продолжили наступление на оборонительные позиции противника и освободили за неделю населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Крымское стало под контролем Вооруженных сил РФ 1 февраля, а Барановка была освобождена 5 февраля, в то время как Дружба — 7 февраля.

Силы «Центра» за одну неделю нанесли удары по 16 бригадам Вооруженных сил Украины — уничтожив свыше 3720 боевиков и четыре танка, включая немецкий Leopard. В Министерстве обороны отметили, что за указанный период 19 украинских солдат сдались в плен.

Российские вооруженные силы в течение недели освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Украинские военные понесли потери — более 2020 солдат, 21 танк и 161 бронемашина в зоне ответственности группировки «Север».

Силы ВС РФ в течение недели произвели восемь групповых атак, в результате которых были поражены объекты газоэнергетической инфраструктуры, которые действовали на оборонный комплекс Украины.

Истребители ВКС России сбили Су-27 ВВС Украины в воздушном бою. Также за неделю уничтожили управляемую ракету «Нептун» и шесть управляемых авиабомб Hammer украинских сил.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали центр Красноармейска.