Военные Украины, готовясь к отходу, заминировали центр Красноармейска. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Виктора Водолацкого, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По его информации, уходящие из населенных пунктов группировки ВСУ в первую очередь устанавливают мины на объектах социальной инфраструктуры: школах, больницах, детских садах и администрациях, чтобы нанести как можно больший ущерб. Аналогичная ситуация наблюдается и в Красноармейске.

Собеседник агентства подчеркнул, что если ВСУ удастся покинуть Красноармейск, то они «взорвут все объекты, которые были заминированы».

Ранее сообщалось, что российские военные ученые протестировали на Украине новый вид оружия.