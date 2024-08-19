Российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка и освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Взятие этих территорий должно облегчить штурм Торецка.

Этих успехов добилась группировка войск «Юг». Также военнослужащие группировки нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Константиновка, Часов Яр, Елизаветовка, Кучеров Яр и Разлив.

ВСУ потеряли за минувшие сутки на этом направлении до 570 военнослужащих и большое количество артиллерии.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что ВСУ на курском направлении предприняли попытку передислокации, но российские военные контролируют все эти перемещения.