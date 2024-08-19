Алаудинов заявил о попытке передислокации украинских боевиков в Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ хотят попробовать зайти с другой стороны, но российские войска контролируют их перемещения, сообщило РБК.

По словам Алаудинова, группировки бойцов ВСУ совершают попытку передислоцироваться в Курской области, чтобы атаковать с другой стороны. Однако он заверил, что российские войска готовы встретить противника, где бы он ни был, и что ситуация находится под контролем.

По словам командира «Ахмата», 18 августа ВСУ переходили к активной атаке несколько раз, но большая часть наступавших вчера солдат уничтожена.

В воскресной сводке Минобороны также говорилось, что российские военные отразили атаки украинских войск недалеко от населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное в Кореневском и Суджанском районах. Кроме того, шли бои с диверсантами в лесных массивах.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над территорией России было сбито четыре украинских беспилотника.