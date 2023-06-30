Российские войска зачищают от боевиков ВСУ местность возле Антоновского моста

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские войска ведут зачистку от украинских боевиков местности по обе стороны Антоновского моста.

Он опубликовал видео удара «Искандером» в район скопления боевиков. По словам Сальдо, уничтожено не менее 30 украинских военнослужащих.

Остатки украинских войск прячутся по дачам по обе стороны Днепра. Российская артиллерия наносит по ним удары артиллерией, после чего спецназ проведет окончательную зачистку.

Украинский десант сумел просочиться под Антоновский мост, соединяющий пригород Херсона на правом берегу и населенный пункт Алешки на левом. Боевикам не удалось создать плацдарма, и они уничтожаются российскими военными.