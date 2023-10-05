Российские войска заняли доминирующие высоты в районе Работино
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Российские войска занимают удобные позиции в районе Работино, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Подразделения ВС РФ контролируют холмы слева и справа от Работино, что дает возможность обстреливать им находящиеся в низине украинские войска между Работино и Вербовым.
С холмов по технике и живой силе ВСУ бьет российская артиллерия.
В этом районе действуют украинские подразделения из стратегического резерва, но они не могут прорвать российскую оборону.
Балицкий отметил, что на сегодня такое положение дел полностью устраивает российскую армию.