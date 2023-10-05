Российские войска заняли доминирующие высоты в районе Работино

Подразделения ВС РФ контролируют холмы слева и справа от Работино, что дает возможность обстреливать им находящиеся в низине украинские войска между Работино и Вербовым.

С холмов по технике и живой силе ВСУ бьет российская артиллерия.

В этом районе действуют украинские подразделения из стратегического резерва, но они не могут прорвать российскую оборону.

Балицкий отметил, что на сегодня такое положение дел полностью устраивает российскую армию.