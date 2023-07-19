Российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области

Российская армия продолжает успешно наступать в Харьковской области. На Купянском направлении на сутки продвижение составило более километра в глубину и более двух – по фронту. Противник потерял до 70 военнослужащих.

Сегодня глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские власти готовят эвакуацию второго по величине города Украины. Из областного центра вывозят документы и людей, варварскими способами разбирают оборудование с предприятий.