Российский агент спецслужб Украины получил суровый срок за госизмену

Саратовский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Самарской области Евгению Дубскому, признанному виновным в государственной измене и незаконном обороте оружия. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области.

Мужчина получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Такой срок свидетельствует о тяжести инкриминированных преступлений, которые напрямую затрагивали безопасность оборонного предприятия и воинской части.

Согласно материалам дела, осенью 2023 года Дубский по собственной инициативе вышел на контакт с представителями украинских спецслужб. В течение последующих месяцев он передал зарубежным кураторам конфиденциальные сведения о сотрудниках стратегически важного оборонно-промышленного комплекса и схему его территории. В феврале 2024 года обвиняемый по заданию проводил наблюдение за командным составом одной из воинских частей на территории России.

Летом этого года деятельность Дубского приобрела новый оборот. В июне он организовал транспортировку огнестрельного оружия и боеприпасов из Краснодарского края в Саратовскую область с целью последующей продажи. На этом этапе он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Помимо статьи о государственной измене, в его действиях был усмотрен состав преступления, связанный с незаконным сбытом оружия.

Ранее сообщалось, что жителя Алтайского края отправили в колонию на девять лет за подготовку к госизмене.