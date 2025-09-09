Жителя Алтайского края отправили в колонию на девять лет за подготовку к госизмене

Новосибирский суд вынес приговор мужчине, который проживал в Алтайском крае. Ему дали девять лет лишение свободы за приготовление к государственной измене. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы 2-го Восточного окружного военного суда. Обвиняемый не был согласен с политикой российского правительства, а также с проводимой спецоперацией. Из-за этого он связался с террористической организацией, запрещенной на территории РФ. Мужчина также принял решение выехать на Украину, чтобы принять участие в конфликте на украинской стороне. Он попытался выехать за пределы страны, но был задержан.

«Суд назначил по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием первых 3 лет наказания в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — указали журналистам.

После истечения срока в колонии подсудимый будет ограничен в свободе еще на полтора года.

Ранее сообщалось, что в Москве суд отправил в СИЗО бизнесмена Деревянко. Его обвиняют в государственной измене.