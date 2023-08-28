Российский беспилотник уничтожил украинский блиндаж с солдатами рядом с Соледаром

Разведка сумела засечь укрытие, в которое прятались бойцы ВСУ во время артиллерийских ударов и воздушных налетов.

Установить местонахождение вражеского блиндажа удалось разведчикам из 200-й бригады ВС РФ, которые занимают оборонительную линию неподалеку от Соледара. После этого оператор FPV-дрона сумел четко подвести беспилотный летательный аппарат и с его помощью точно поразить фортификационное сооружение. Об этом сообщили РИА Новости, в распоряжение которых попали видеокадры этого воздушного удара.

А всего за прошедшие сутки, по данным министерства обороны России, было обработано огневыми средствами 144 района скопления живой силы и бронетехники ВСУ. Было сбито два неприятельских самолета и один вертолет.