ВСУ пыталось накопить свои силы для броска вперед в одном из зданий. Российская армия нанесла по дому удар беспилотным летательным аппаратом, и тем самым сорвала штурм.

Об этом эпизоде, который произошел на донецком направлении, сообщил командир российского взвода операторов дронов. По его словам, украинцы не отказываются от попыток наступления.

«В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Российские бойцы поразили дом прямым попаданием беспилотника. Это сорвало вражескую атаку на этапе ее подготовки.