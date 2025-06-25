Российский бизнесмен организовал поставки сим-карт для украинских мошенников

Полицейским удалось разоблачить преступную схему, по которой украинским кол-центрам поставлялись российские сим-карты для мошеннических звонков. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Ирина Волк, официальный представитель Министерства внутренних дел РФ.

Полицейские установили, что житель Всеволожского района Ленинградской области придумал криминальную схему. Бизнесмен нашел в даркнете объявление о приобретении российских сим-карт кол-центрами, которые работают на Украине. Он создал целую группу людей, которые арендовали торговые объекты и получали оптовые партии симок, якобы для работы. Их активировали, внося фиктивные данные о владельцах.

«С января 2024 года участники нелегального бизнеса реализовали более 32,5 тысячи сим-карт, с использованием которых в отношении россиян совершено порядка тысячи IT-преступлений», — указала Волк.

Она добавила, что по этим сим-картам ежедневно проводилось порядка 15 тыс. звонков. Правоохранители уже провели серию обысков, изъяты документы и электронные носители информации, которые изобличают преступную деятельность. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства совершенных преступлений и собирает доказательства.

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