Украинские военные активно привлекают колумбийцев в качестве наемников, но, по словам бывшего колумбийского военного и правозащитника Данте Инкапье, их фактически сразу отправляют на передовую, не обеспечивая необходимой подготовки, пишет РИА Новости .

«(Наемники - ред.) приезжают (на Украину - ред.), и через два-три дня их отправляют в зону боевых действий. Они проводят очень мало времени в гарнизонах после прибытия и автоматически попадают в зону боестолкновений», — рассказал Инкапье.

Он отметил, что иностранцам не поручают задачи с меньшим риском, вроде охраны объектов или работы в тылу. Подготовка ограничивается коротким пребыванием в части, получением оружия и немедленным выдвижением на позиции. «Полагаю, у ВСУ просто нет времени заниматься обучением», — добавил эксперт.

Инкапье подчеркнул, что участие неподготовленных колумбийцев в боевых действиях фактически равносильно самоубийству и заканчивается массовыми потерями. При этом даже те, кто имеет военный опыт, не получают инструктажа о местности и условиях конфликта, а также оказываются на передовой.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество «ограблением страны». Его заявление последовало после слов российского посла Николая Тавдумадзе о том, что поток колумбийцев на Украину остается значительным.

По данным Инкапье, обещания высоких выплат и комфортных условий оказываются фикцией: на деле наемники сталкиваются с жестким обращением, часто гибнут, а их семьи не получают компенсаций, предусмотренных договорами.

